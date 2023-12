Im Pinzgau mit 112 km/h durchs Ortsgebiet: 26-Jähriger ist Führerschein los

Raser aus Hallein überschritt die Geschwindigkeit gleich um 62 km/h.

Am frühen Freitagnachmittag führten Polizisten in Gries, Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße, bei dort erlaubten 50 km/h Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurden sie auf einen Autofahrer aufmerksam, der seinen Pkw mit massiv überhöhter Geschwindigkeit - gemessenen wurden 112 km/h - von Zell am See kommend in Richtung Taxenbach lenkte. Der Lenker wurde in der Folge im Bereich Mauttunnel angehalten. Die Polizisten nahmen dem 26-jährigen Halleiner an Ort und Stelle den Führerschein ab und zeigten ihn an die zuständige Behörde an.