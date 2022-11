Im Pongau lebendes Paar holte jahrelang Crystal Meth aus Tschechien - Prozess

Elf Angeklagte vor Salzburger Schöffengericht - vierfache Mutter und ihr Freund sind die Hauptbeschuldigten.

Die Anklage von Staatsanwältin Sandra Lemmermayer wiegt schwer: Eine im Pongau lebende Deutsche (37) und ihr einheimischer Freund (41), beide einschlägig vorbestraft und jahrelang drogenabhängig, schmuggelten demnach von Ende 2017 bis zur Verhaftung im März 2022 in großem Stil die stark aufputschende, hochgefährliche Droge "Crystal Meth" aus Tschechien ein. Lemmermayer sprach am Dienstag, zum Prozessauftakt am Landesgericht, von allein 119 Beschaffungsfahrten nach Tschechien, bei denen die 37-jährige Mutter von vier großteils noch kleinen Kindern dabei gewesen sei. Das Gros der Schmuggelfahrten, bei denen jeweils mindestens 30 Gramm "Crystal" mitgenommen worden seien, habe die Deutsche mit ihrem Partner unternommen.

Sechs Frauen und fünf Männer auf der Anklagebank

Auf der Anklagebank saßen am Dienstag auch noch neun weitere, großteils aus dem Pongau stammende kommende und dort wohnende Angeklagte - fünf Frauen und vier Männer, zwischen 24 und 60, teils auch drogenabhängig. Sie sollen, in teils nur geringer Tatbeteiligung, als Komplizen des Paares agiert haben: "Einige von ihnen fuhren mehrmals bei Beschaffungsfahrten mit, einige liehen den beiden Hauptangeklagten für die Tschechienfahrten ihr Auto, wieder eine Angeklagte passte wiederholt auf die Kinder der beiden Haupttäter auf, als diese das Suchtgift von ihrem Dealer in Tschechien holten", so die Staatsanwältin. Insgesamt soll das Paar rund 3,8 Kilo Crystal Meth eingeschmuggelt haben und davon rund 1,5 Kilo auch mit großem Gewinn verkauft haben.

Verteidiger des Paares bestreiten Ausmaß der eingeschmuggelten Drogenmengen

Die Angeklagten waren vor dem Schöffensenat (Vorsitz: Richter Thomas Tovilo-Moik) zur Gänze oder zumindest teilweise geständig. Die Verteidiger der beiden Hauptangeklagten, RA Carl Handlechner und RA Kurt Jelinek, betonten, die in der Anklage genannten Drogenmenge seien "deutlich zu hoch gegriffen". Zudem Bemerkenswert: Anwalt Handlechner, Verteidiger der 37-jährigen Erstangeklagten, verwies darauf, dass seine Mandantin"endgültig weg will von der ganzen Drogenmisere. Sie hat sogar der Polizei die tschechische Hintermänner genannt und sich damit in große Gefahr begeben".

Bis zum späten Dienstagnachmittag hatte das Schöffengericht die Verfahren gegen fünf untergeordnet beteiligte Angeklagte bereits erledigt. Vier von ihnen erhielten eine Diversion, ein Angeklagter ein Jahr bedingte Haft (nicht rechtskräftig).