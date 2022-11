Im Pongau lebendes Paar soll über Jahre Crystal Meth aus Tschechien eingeschmuggelt haben - Prozess

Mega-Drogenprozess am Landesgericht Salzburg: Eine vierfache Mutter und ihr Lebensgefährte sollen mit etlichen Helfern das zerstörerische Suchtgift kiloweise aus Tschechien geholt haben. Das selbst schwer süchtige Paar habe auch rund eineinhalb Kilo des Suchtgifts mit großem Gewinn verkauft.

Experten bezeichneten sie schon vor Jahren als weltweit gefährlichste illegale Droge - die halb synthetische Droge N-Methylamphetamin, umgangssprachlich Crystal Meth genannt. Das stark aufputschende "Crystal" zerstört nicht nur den Körper relativ schnell, die Abhängigkeit führt bis zu Psychosen und Hirnschäden. Um ebendieses Suchtmittel geht es ab kommenden Dienstag, 15. November, in einem großen Schöffenprozess am Landesgericht: Insgesamt elf Angeklagte, fünf Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 24 und 60, großteils im Pongau wohnhaft, müssen wegen Drogenschmuggels bzw. -handels in ...