Im Pongau mit 181 km/h bei erlaubten 100 gemessen: Probeführerscheinbesitzer als extremer Raser

Am Wochenende wurde ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Schwarzach auf der B 311 - Umfahrung Bischofshofen - bei erlaubten 100 km/h mit 181 km/h gemessen. Ebenfalls am Wochenende zog dann die Polizei in Neumarkt am Wallersee einen 19-jährigen Lenker eines Kleintransporter aus dem Verkehr: Er war im Ortsgebiet von Neumarkt mit 108 km/h geblitzt worden. Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

