Im Rüttelbus nach Bangkok: "Traut euch etwas Verrücktes"

Drei Männer mittleren Alters, ein klappriger Bus, im Gepäck zehn Spielzeugrennbahnen und eine große Reise für einen guten Zweck. Ein Wagnis beginnt.

Es gibt Dinge im Leben, die bereut man, wenn man sie nicht macht. Und dieser Gedanke treibt Tom Strobl schon längere Zeit um. Strobl ist Filmregisseur und Filmproduzent, unter anderem gestaltet er die Start-up-Show "Zwei Minuten - zwei Millionen" auf Puls 4: Jungunternehmer müssen dabei Wirtschaftspromis wie Hans Peter Haselsteiner von ihren Ideen überzeugen.

Sehr jung, nämlich vier Jahre, war auch jener Mensch, der Tom Strobl einen Floh ins Ohr setzte. Nämlich die Tochter. Diese fragte vor gut zehn Jahren: "Kann man mit dem Rüttelbus bis nach Bangkok fahren?" Der Rüttelbus wiederum ist der familieneigene Mercedes-Camper, Baujahr 1976. Und Bangkok kannte die Kleine von einer Flugreise.

Jetzt ist Tom Strobl 54 Jahre alt. Die Idee, ein Ding durchzuziehen, das man bereut, wenn man es nicht tut, ist gereift. Mit Franz Moritz und Ferdinand Steininger hat der Wiener TV-Mann zwei Mitstreiter gefunden und mit Stefan Krings, Chef des in Puch ansässigen Modellrennbahn-Produzenten Carrera, einen weiteren Unterstützer.

SN/christian sprenger Spendenübergabe am 26. April 2022 in Puch: Tom Strobl und Carrera-Ceo Stefan Krings.

Denn Strobl will auf der Tour nach Fernost zehn SOS-Kinderdörfer besuchen und dort jeweils eine Rennbahn aufstellen. Mit Spenden, die er auf der Reise sammelt, soll ein Kinderdorf in der Ukraine unterstützt werden.

Eine verwegene Mission? Strobl: "Ich bin 54. Ich habe vielleicht 20 Sommer vor mir. Und mit 74 machst das nicht mehr. Ich will damit den Menschen auch vermitteln, dass sie sich etwas trauen sollen. Auch vielleicht etwas Verrücktes." Die 111-Tage-Tour startet am 11. September. "Nine Eleven", sagt Strobl. Möge es ein gutes Omen sein.