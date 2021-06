Im Rupertinum wird vieles umgekrempelt

Der Eingang wird barrierefrei, das Foyer vergrößert und in den Gastronomiebereich zieht ein neues Kaffeehaus ein.

Wenn am 10. Oktober die beiden Ausstellungen zu "This World Is White No Longer" im Salzburger Rupertinum zu Ende gehen, wird das Museum zur Baustelle. Eine groß angelegte Neugestaltung im Erdgeschoß steht ins Haus, das deshalb zweieinhalb Monate geschlossen bleiben wird. Läuft alles nach Plan, dann erwartet die Besucher dort ab Weihnachten nicht nur ein neues Entrée, sondern auch ein neues Café: Margret und Alois Macheiner, die mit ihren Kindern Lukas und Katharina die Rösterei 220 Grad sowie zwei Kaffeehäuser ...