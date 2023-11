Hier funkelt und glitzert schon alles - Salzburger Blumenschlössl eröffnet Adventausstellung

Nussknacker haben heuer Hochsaison und künstliche Christbäume liegen im Trend. Das berichtet Claudia Wonnebauer-Renzl vom Salzburger Blumenschlössl. Dort wird am Donnerstag eine Adventausstellung eröffnet, die sich über zwölf Räume mit insgesamt 30 dekorierten Christbäumen erstreckt.

Wer auf der Suche nach Anreizen ist, um im Weihnachtsstimmung zu kommen, der ist hier richtig: Nach wochenlangen Dekorationsarbeiten eröffnet am Donnerstag die diesjährige Adventausstellung im Salzburger Blumenschlössl. In zwölf in unterschiedlichen Farben dekorierten Räumen erwarten die Besucher 30 geschmückte Christbäume, glitzernder Weihnachtsschmuck und jede Menge weihnachtliche Geschenkideen - von der mit Nussknacker-Motiven versehenen Teekanne über mundgeblasenen und handbemalten Christbaumschmuck bis zu Koch- und Kinderbüchern.