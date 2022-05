Im Schlamm versunken: Polizisten retteten Urlauberin aus Speicherteich

Die Frau war zwar unterkühlt, blieb aber unverletzt. Die Beamten retten sie aus dem schlammigen Speicherteich.

Beamte der Polizeistreife Neukirchen mussten am Donnerstag eine deutsche Wanderin aus einem Speicherteich in Krimml retten. Sie wollte am Vormittag mit ihrem Mann eine Abkürzung über den derzeit fast wasserlosen Teich nehmen, blieb jedoch im schlammigen Boden stecken und versank bis zum Oberkörper. Ihr Mann konnte sich in Sicherheit bringen und den Notruf absetzten. Mithilfe von Metallplatten, Seilen und Schaufeln befreiten die Polizisten die Urlauberin. Die Rettungskräfte versorgen die sonst unverletzte, unterkühlte Frau.