Im Schnitt sechs Wildunfälle pro Tag im Land Salzburg

Allein salzburgweit kommt es auf den Straßen im Jahr zu rund 2000 Wildunfällen. Im Jahr 2022 etwa wurden in Salzburg bei derartigen Unfällen 2058 Wildtiere getötet - das bedeutet pro Tag sechs Wildunfälle.

Auf Österreichs Straßen waren es im letzten Berichtsjahr - statistisch erfasst - insgesamt 72.342 Wildtiere, die auf den Straßen getötet wurden. Hinzu kommen laut einer Aussendung des Kuratoriums Für Verkehrssicherheit (KFV) noch Hunde, Katzen und weitere andere Tierarten.

Aber auch für die Menschen hinter dem Steuer eines Fahrzeugs ist das Risiko beträchtlich: Laut KFV wurden im Jahr 2022 bei Unfällen wegen Tieren auf der Fahrbahn fast 500 Personen verletzt (96 davon schwer) und ein Mensch getötet.

KFV: Ausweichmanöver in der Regel rsikanter als ein Zusammenstoß

"Wenn ein Tier auf die Straße läuft, sind Ausweichmanöver in der Regel deutlich riskanter als ein Zusammenstoß. Daher empfehlen wir im Ernstfall: abblenden, hupen, stark bremsen und das Lenkrad gut festhalten. Sollte die Kollision nicht mehr vermeidbar sein, keinesfalls unkontrolliert ausweichen", lautet der Ratschlag von KFV-Direktor Christian Schimanofsky).

Eine Auswertung der vergangenen fünf Jahre (Saison 2017/2018 bis 2021/2022) zeigt, dass sich pro Jahr im Schnitt 39% aller Wildunfälle in Niederösterreich ereignen; dazu kommen 20% in Oberösterreich und 18% in der Steiermark. Am häufigsten sind es Rehe und Hasen, die auf den Straßen ihr Leben lassen.



Sollte ein Tier verletzt werden, muss die Gefahrenstelle abgesichert und bei einer Kollision mit einem Wild die Exekutive verständigt werden. Auch wer nicht selbst an einem Unfall beteiligt war und ein verletztes Tier am Straßenrand entdeckt, sollte nicht untätig bleiben und die Tierrettung oder eine Tierschutz-Hotline verständigen.

Alle sieben Minuten wird auf Österreichs Straßen ein Wildtier getötet. Hinzu kommt eine hohe Dunkelziffer, weil viele Fälle gar nicht gemeldet werden. Mit einem Anteil von 53 Prozent ist "Unachtsamkeit und Ablenkung" die häufigste Unfallursache bei Wildunfällen mit Personenschäden, gefolgt von "nichtangepasste Geschwindigkeit" mit 38 Prozent.