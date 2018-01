Im Schwarzacher Bräustüberl gibt es wieder Bier

Das Schwarzacher Bräustüberl hat nach 10-jährigem Dornröschenschlaf wieder geöffnet. Zudem ist ein Tanzlokal im Stil von anno dazumal geplant.

Am Christtag 2017 hat das legendäre Bräustüberl wieder aufgesperrt. Die letzte "Halbe" des Tauerngoldes - so der Markenname des in Schwarzach gebrauten Bieres - wurde dort im März 2008 ausgeschenkt. Denn damals fand eine 161-jährige stolze Brautradition ihr vorläufiges Ende: Die Firmenchefin Eva-Maria Seeber entschied sich aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters - sie war damals 75 Jahre alt - und mangels eines Nachfolgers die Brauerei samt Bräustüberl zu schließen.

2014 kaufte die Familie Lindinger das Brauereigelände und die Gebäude von Seeber. Das Areal neben der Brauerei wurde in weiterer Folge als Gewerbefläche genutzt. Aber es gab stets weitere Pläne, welche, erklärt Christian Lindinger: "Ich wollte unbedingt auch aus den Gebäuden an sich wieder was machen und die Tradition fortsetzen. Im Bräustüberl bin ich früher auch gern gesessen. Wir haben uns ganz entgegen des Trends - Stichwort Wirtshaussterben - dazu entschlossen, das Bräustüberl wieder aufzusperren." Eva-Maria Seeber hat sich sehr über diese Pläne gefreut, die tatsächliche Wiederöffnung erlebte sie nicht mehr, sie ist vor wenigen Monaten gestorben.

Geplant gewesen wäre die Wiedereröffnung erst fürs Frühjahr, die Bauarbeiten gingen aber rascher voran, als ursprünglich gedacht und das obwohl die Räume aufwendig kernsaniert wurden. Das Stüberl wurde in den Originalzustand versetzt, die alten Möbel liebevoll und aufwendig restauriert.

Auch bei der Speisekarte setzt man auf Traditionelles wie Hausmannskost, bei der Getränkekarte sowieso. So durfte auch das "Mischbier" (Mischung aus dunklem und hellen Bier), für welches das Bräustüberl bekannt war, keinesfalls fehlen. "Das haben uns alle, die wir im Vorfeld gefragt haben, ganz klar gesagt: Ohne Mischbier läuft gar nichts", so Lindinger. In der Tat geht seit Wiederöffnung rund ein Drittel des verkauften Gerstensaftes als Mischbier über den Tresen. Das Bier kommt aus dem Hause Stiegl. Es ist aber angedacht, wieder ein eigenes Bier zu brauen: "Ich bin in Gesprächen mit verschiedenen Bierbrauern. Fix ist allerdings noch nichts. Wenn, dann würden wir in kleinerem Umfang für den Eigenverbrauch und für die Gastronomie in der Region brauen." Feststeht hingegen, dass neben dem Bräustüberl direkt im Brauerei-Gebäude auch ein Tanzlokal eröffnet wird, es wird den Namen "Seinerzeit" tragen. Der Name ist hier Programm, das Lokal soll dem (Musik-)stil der 1960/70er Jahre entsprechen, erklärt Helmut Priglinger. Der umtriebige Musikant (Die drei St. Johanner) ist mit im Bräustüberl-Team und wird auch im "Seinerzeit" aufspielen. Noch im Frühjahr wird auch der Bräustüberl-Gastgarten aufsperren.