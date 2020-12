Im Tennengau macht der Nikolaus heuer vielerorts Pause

Erst Ende November hat die Bundesregierung präzisiert, dass Nikolaus-Hausbesuche trotz Lockdown stattfinden können. Viele Organisatoren im Tennengau haben sich dennoch für eine "Nikolaus-Pause" entschieden.

Ganz klar und öffentlich hat sich die Krampuspass "Pucher Auteufel" schon Ende November in einem Facebook-Posting gegen Hausbesuche ausgesprochen. "Wir hatten das ganze Jahr keine Aktivitäten, die Vereine durften nicht ausrücken, die Geschäfte und Gasthäuser sind zu, wir sind im Lockdown, die Feuerwehr darf nicht mal üben, und dann würden wir als Nikolaus rumlaufen. Das macht für mich keinen Sinn", sagt Obmann Thomas Müller.

Davon abgesehen, wolle man kein Risiko eingehen: "Wir hatten auch in der Gruppe zwei Fälle, die aus beruflichen Gründen getestet wurden, sonst hätten sie es nicht mal gemerkt. Mittlerweile kenne ich 17 Infizierte und ich als Obmann bin nicht bereit, meine Mannschaft, meine Familie oder die Gastfamilien so einem Risiko auszusetzen." In einem normalen Jahr hätten die Auteufel 20 bis 25 Hausbesuche absolviert, sagt Müller, mit Nikolaus, Engerl, Korbträger und ein bis zwei Krampussen.

Verwirrung hat zur Entscheidung beigetragen

Zur Entscheidung gegen Hausbesuche habe auch die Verwirrung rund um die Regelung beigetragen: "Zuerst hieß es, Hausbesuche sind erlaubt, dann kam der Lockdown, Hausbesuche waren abgesagt. Dann war überall zu lesen, es wird doch wieder erlaubt, während aber das Heimatwerk und auch die Polizei, wo wir nachgefragt haben, noch gar nichts Genaues wussten", sagte Müller im TN-Gespräch am Donnerstagnachmittag. 90 Prozent der ihm bekannten Passen verzichteten ebenfalls auf Hausbesuche, sagt Müller, der seit mehr als 35 Jahren als Nikolaus aktiv ist.

So auch die Halleiner Igonta Pass, als Organisatoren des Halleiner Krampuslaufs eine der bekanntesten Passen im Bezirk. Obmann Stefan Windhofer verweist auf den gesundheitlichen Aspekt, aber auch auf die verwirrende Situation der vergangenen Tage: "Nachdem der zweite Lockdown kam, haben wir alles abgesagt, und jeden Tag kann wieder alles anders sein, da traue ich mir nichts zuzusagen."

"Aus der Distanz, vor der Tür, das ist kein Nikolaus-Besuch"

Im Lammertal hat der Pfarrverband die Nikolaus-Hausbesuche in Annaberg und Abtenau abgesagt, "in Rußbach machen wir es vielleicht, wenn es Anfragen gibt", sagt Pater Virgil Steindlmüller. "Aber sonst ist es einfach zu knapp zum Organisieren und mit den Auflagen, die wir jetzt bekommen haben, macht es eh schon keinen Spaß mehr." Er verweist auf die Anregungen der Erzdiözese: "Man kann sich ja auch daheim eine schöne Feier machen, über die Figur des Nikolaus und die Tradition sprechen, etwas basteln und sich so einen netten Abend machen."

Es sei kein Nikolaus-Besuch, wenn man den Kindern nur vor der Tür aus der Distanz zuwinke, meint Harald Gratzer, Obmann der Barmstoana Perchten. Er absolviert - abseits der Pass - seit mehr als 30 Jahren Hausbesuche als Nikolaus und hat auch für 2020 eine pragmatische Lösung: Sein Nikolaus kommt schlicht und ergreifend erst am 7. Dezember, wenn die aktuelle Lockdown-Verordnung ausgelaufen ist: "Die Kinder können ja nichts für die Situation, die hatten ja schon keine Dult, keinen Kirtag, kein Martinsfest und ich denke, denen ist es wurscht, ob der Nikolaus am 6. oder 7. kommt. Ich halte mich an alle Vorschriften, komme allein, halte Abstand, bin nur maximal 15 Minuten im Haus, gebe niemandem die Hand etc. Somit ist das Risiko gering." Voraussetzung sei natürlich, dass der Lockdown tatsächlich am 6. Dezember ausläuft.

Muss der Nikolaus in Quarantäne?

Hausbesuche zu absolvieren, das hat auch die Kesselpass Lammertal aus Lungötz bereits auf Facebook angekündigt, "nur damit die Leute Bescheid wissen, Anmeldungen haben wir noch keine", sagte Obmann Lukas Schilchegger im TN-Gespräch Montagmittag. Für Zusagen müsse er ohnehin den Corona-Massentest am 1. und 2. Dezember abwarten - falls der Lungötzer Nikolaus in Quarantäne geschickt werden muss.

Empfehlungen für einen Hausbesuch und Tipps für eine Feier ohne Nikolaus

Der Landesverband Salzburger Heimatvereine hat in Zusammenarbeit mit Juristen analysiert, wie die Covid-19-Verordnung vom 27. November zu verstehen ist, und dementsprechende Empfehlungen ausgearbeitet.



Folgende Vorgangsweise wird empfohlen: Der Nikolaus soll allein (bzw. maximal mit einem Fahrer) seine Besuche absolvieren, bei Familien, die das im Vorhinein bestellt haben (kein willkürliches Umherziehen von Nikolaus-Gruppen), und zwar ausschließlich für diese (kein Einladen von Nachbarn, Freunden etc., kein Getränkeausschank etc.). Der Besuch muss im Freien abgehalten werden, unter Einhaltung aller auch sonst üblichen Hygiene- und Abstandsregeln . Details gibt es online unter www.heimatvereine.at.



Wer eine Nikolaus-Feier ohne Nikolaus plant, für den haben die Erzdiözese und die Katholische Jungschar Tipps zum Backen, Basteln und Vorlesen gesammelt, mit Gebeten, einem Ablauf-Vorschlag - und einer Video-Grußbotschaft des Nikolaus. Details gibt es online unter www.trotzdemnah.at.