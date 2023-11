Im Tennengau bleibt das Skifahren für alle leistbar

Am Wochenende haben die ersten Schneeflocken den Tennengau erreicht. Die Skigebiete stehen mitten in den Vorbereitungen auf den Winterbetrieb.

Noch stehen die Tennengauer Skilifte still. An schönen Tagen trifft man die eine oder andere Kuh dort, wo sich in wenigen Wochen Skifahrer und Snowboarder tummeln. Jedoch trügt der Eindruck, dass die Skigebiete des Bezirks noch im Sommerschlaf verweilen. "Wir befinden uns, nach einer sehr erfolgreichen Sommersaison, gerade in den Aufbauarbeiten für die Wintersaison", sagt Andreas Klimitsch, der Geschäftsführer der Zinkenlifte am Halleiner Dürrnberg. Zum Aufbauen gibt es am Dürrnberg so einiges. Viel wurde investiert und erreicht, um sich noch besser als Familienskigebiet zu positionieren. "Unsere Schneekanonen waren bereits in die Jahre gekommen, weswegen wir um die Anschaffung modernerer Modelle nicht herumkamen", erklärt der Geschäftsführer. Neu ist auch die Schirmbar, die nun bei der Talstation neben dem für Kinder errichteten Zauberteppich mit Speisen und Getränken aufwartet. "Das ist für uns eine tolle Ergänzung, da wir im Tal nun Gastronomie bieten können. Während die Kinder am Zauberteppich das Skifahren lernen, können sich die Eltern an der Schirmbar entspannen", freut sich Klimitsch über diese Neuerung am Dürrnberg. Die bereits etablierte Skitouren-Teststrecke, beginnend am Parkplatz, wird es auch im kommenden Winter wieder geben. Auf zahlreichen Hinweisschildern werden speziell Skitouren-Neueinsteiger zum Beispiel über die gegangenen Höhenmeter informiert. Preislich wollen die Zinkenlifte ebenfalls unterstreichen, dass man ein Familienskigebiet ist. "Wir haben unsere Ticketpreise für den kommenden Winter nicht einmal um die Inflation angehoben. Außerdem gibt es ein neues Angebot im Zusammenspiel mit dem Zinkenstüberl", verrät Geschäftsführer Klimitsch: Am Dürrnberg wird nun neu eine 4-Stunden-Karte angeboten, Highlight ist dabei, dass in diesem Liftticket ein kleines Essen und ein Getränk im Zinkenstüberl integriert sind.



Neuer Markenauftritt rund um den Dachstein

Trotz einer starken Sommersaison gehen die Bergbahnen Dachstein West nun einen neuen Weg. "Bei uns sehen wir, dass die Begeisterung für unsere Region und vor allem für unsere Natur mit dem Mittelpunkt, dem Dachstein, beinahe ungebrochen ist", sagt Rupert Schiefer, Vorstand und Geschäftsführer der neu gegründeten Bergbahnen Dachstein Salzkammergut, von denen Dachstein West ein Teil ist. Um zukünftig die vielfältigen Angebote für die Gäste zu bewerben und international zu punkten, wurde eine neue Dachmarke gegründet. Ein weiterer Schwerpunkt, auf den die Bergbahnen setzen, ist der Umweltschutz. "Nachhaltigkeit und Regionalität sind wichtig für uns, weshalb wir auch in Energiesparmaßnahmen investiert haben", sagt Schiefer. Eine davon merken die Skifahrer zwar nicht direkt, obwohl sie genau ihnen zugutekommt. "All unsere Pistengeräte sind nun mit einem Schneehöhenmessgerät ausgestattet", verrät Schiefer. Dieses Gerät kennt jeden Hügel und jede Mulde auf der Piste und kann dadurch optimiert arbeiten, um die Pisten bei minimalem Aufwand perfekt zu präparieren. Was die Ticketpreise anbelangt, bleibt man hier auf dem Boden der Tatsachen, stiegen die Kosten in beinahe ganz Österreich immerhin auf über 70 Euro für eine Tageskarte. Die Region Dachstein West bietet ihre Tageskarte um 59,50 Euro an. "Wir spielen preislich in einer anderen Liga als die großen, bekannten Gebiete und bieten trotzdem ein großartiges Angebot", sagt der Bergbahnen-Dachstein-Salzkammergut-Chef. Die Saisonkarte kostet bis zum 6. Dezember 525 Euro, mit Happy-Hour-Tickets oder auch mit dem Natürlich-365-Tage-Ticket um 599 Euro bietet die Region zahlreiche attraktive Angebote, die ab 8. Dezember nutzbar sind. "Die Stimmung bei uns ist super, wir setzen auf Freundlichkeit. Mit 8. Dezember werden wir fast das gesamte Gebiet eröffnen", verrät der Bergbahnenchef.

Gaißau-Hintersee wird zum Tourengeher-Hotspot

"Diese und wahrscheinlich nächste Saison bleiben unsere Lifte außer Betrieb", erklärt Andreas Schnaitmann, der Sprecher der neuen Eigentümer der Skischaukel Gaißau-Hintersee. Skifahrer werden sich wahrscheinlich trotzdem im Skigebiet tummeln. Und eines werden sie alle gemeinsam haben: Der Berg wurde mit Muskelkraft bewältigt. "Es schaut sehr gut aus, dass Skitourenrouten errichtet werden dürfen. Die Verfahren sind fast abgeschlossen", sagt Schnaitmann.

Die Abtenauer Bergbahnen bleiben klein und richtig fein

Auch die Verantwortlichen der Abtenauer Bergbahnen sehen in dieser Wintersaison den Ticketpreis als einen für Familien entscheidenden Faktor. Die Lammertaler haben beschlossen, in diesem Jahr keine Preiserhöhungen an die Gäste weiterzugeben. "Unser Angebot ist klein und fein, aber nicht mit den Megagebieten vergleichbar. Bei uns kann die ganze Familie einen netten Skitag erleben, Rodeln gehen, Langlaufen oder einfach nur einen schönen Wintertag genießen. Das alles zu noch leistbaren und fairen Preisen", sagt Geschäftsführer Franz Pendl. Geplant ist auch hier die Eröffnung mit 8. Dezember, wobei der gerade stattfindende Wintereinbruch natürlich hilft.