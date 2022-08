Im Tennengau war das Jahrhunderthochwasser ein Schock, aber auch eine Initialzündung

Das Hochwasser 2002 verursachte viele Schäden und forderte sogar ein Todesopfer in Hallein. Aber es war auch der Startschuss für zahlreiche Schutzmaßnahmen, die sich seither bewährt haben.

Es ist, wenn man so will, eine grausame Ironie der Geschichte: In der Woche vor dem Jahrhunderthochwasser wurde in Kuchl ein Gedenkstein für das Hochwasser von 1959 aufgestellt, "und wir haben dabei noch darüber gesprochen, dass es so was sicher nicht mehr geben kann", erinnert sich Rupert Unterwurzacher, Ortsfeuerwehrkommandant von 2001 bis 2021, im TN-Gespräch.

Ein Trugschluss: Auf den Tag genau (am 12. August) 43 Jahre später stand wieder der ganze Untermarkt bis zum Dantendorfer-Haus unter Wasser. Am ...