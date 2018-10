Im toten Winkel lauert für Radler und Fußgänger der Tod

Kuratorium für Verkehrssicherheit, Land Salzburg und Wirtschaftskammer stellten den sogenannten Spiegelteppich für Lkw-Fahrer vor. Das richtige Einstellen des Spiegels kann Gefahren minimieren.

Die 79-jährige Radfahrerin hatte an der Kreuzung Alpenstraße/Friedensstraße keine Chance: Sie wurde von einem nach rechts abbiegenden Lastwagen erfasst und starb. Dieser Unfall am 9. August war der bislang letzte tödliche Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Schwerfahrzeug in Salzburg. Der schwer geschockte Lenker gab damals an, die Frau im toten Winkel nicht im Außenspiegel gesehen zu haben.

"In den vergangenen fünf Jahren wurden salzburgweit 1186 Lkw-Unfälle mit Personenschaden verzeichnet. 204 Radfahrer und Fußgänger erlitten dabei teils schwerste Verletzungen. Elf Personen verunglückten sogar tödlich. Fakt ist, dass fast jeder zehnte Verkehrsunfall, an dem Lkw und Radfahrer beteiligt waren, im Kreuzungsbereich beim Einbiegen stattfand", betonte Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) am Donnerstag in Wals. Dort präsentierte Pfanner am Gelände der Spedition Vega den sogenannten Spiegelteppich. "Darunter versteht man unterschiedlich gefärbte Flächen, an denen sich der Lkw-Lenker am Stand orientiert und seine Spiegel optimal justieren kann", so der KfV-Experte.

Dennoch sei eine hundertprozentige Eliminierung des toten Winkels nicht möglich, eine solche gebe es derzeit nur mit Kameras. Derartige Systeme seien bereits im Einsatz.

"Wir sind als gewerbliche Güterbeförderer sehr froh, dass das KfV die Initiative zu diesem Projekt ergriffen hat und die Problematik des toten Winkels auch in der breiten Öffentlichkeit aufzeigt", betonte Maximilian Gruber, Obmann der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe der Wirtschaftskammer Salzburg "Sowohl meine Kollegen, als auch ich in meinem Unternehmen, laden zudem immer wieder Schulklassen in unsere Betriebe ein, um so schon den Kindern das richtige Verhalten mit dem Lkw als Partner im Verkehr zu zeigen. Wir betreiben bei betriebsinternen Schulungen für unsere Lenker gezielte Bewusstseinsbildung, um mögliche gefährliche Situationen im Vorhinein verhindern zu können. Wir werden unseren Mitgliedsunternehmen die Verwendung der Aufkleber ebenso wie die Nutzung des Spiegeleinstellteppichs empfehlen", so Maximillian Gruber.

Ursula Hemetsberger aus dem Ressort von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll ergänzte: "Das Ziel des Projekts ,Raus aus dem toten Winkel' ist es, dass sich sowohl Lkw-Lenker als auch Radfahrer und Fußgänger bewusst werden, dass der Fahrer Personen im direkten Umfeld des Lkw oft schwer oder gar nicht erkennen kann. Nur so kann ein wesentlicher Sicherheitsbeitrag geleistet und die Zahl der Unfälle reduziert werden."