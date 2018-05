Im Treffpunkt zum Arbeiten gedeihen konstruktive Ideen

Es dauert fünf Minuten. Dann steht der flexible Arbeitsplatz im Local21 bereit. Der erste "Coworking Space" im Flachgau öffnete seine Pforten in Thalgau und macht nun Schluss mit dem Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden.

Thalgau

Viele kommen allein nicht weiter. Genau für diese Menschen sind "Coworking Spaces" gedacht. Das Dreiergespann Michaela Binder, Martin Greisberger und John Grubinger hat sich zusammengetan, um "Lust am gemeinsamen Arbeiten zu wecken".

Mitten in der Begegnungszone bietet das ehemalige Schuster-Gebäude allen, die Lust darauf haben, einen modernen, unkonventionellen Arbeitsplatz. "Das Konzept des Coworkings ist ja nicht neu. In Salzburg gibt es allen voran im Coworking Salzburg von Romy Sigl ein vielfältiges Angebot. Jetzt wollen wir aber auch die Kreativen aus der Region aus ihren Löchern herauslocken und ihnen einen Raum für Kommunikation und Gemeinschaft bieten", sagt John Grubinger, Coworking-Initiator und baldiger Bürgermeister in Thalgau.

Er ist gemeinsam mit dem Noch-Bürgermeister Martin Greisberger im Jahr 2012 mit ihrer Beratungsfirma "communaldesign21" hier eingezogen. Mit dem "kreativen Kopf" von Michaela Binder mit ihrem Netzwerk "Quer.Land" ist das Dreiergespann seit Jänner 2018 in Thalgau komplett.

Nicht ganz, denn Platz ist eingerichtet für sechs fixe Arbeitsplätze sowie einen flexiblen. Die Mutter von zwei Kindern aus dem nahen Plainfeld wollte ihre Kundentermine nicht mehr in den eigenen vier Wänden abhalten.

So ist es auch Martin Greisberger gegangen. "Ich habe von Anfang an gesagt, ich will nicht von daheim aus arbeiten." Ein unkompliziertes Arbeiten mit regem kreativen Austausch ist nun im Local21 möglich. "Es ist mehr als ein Platz zum Arbeiten. Das helle Büro bietet ein inspirierendes und angenehmes Umfeld", sagt Binder.

Auf den 90 Quadratmetern kann der Arbeitsplatz fix oder flexibel gebucht werden. "In fünf Minuten steht er bereit. Drucker und Kopierer sind da, ein Besprechungsraum und eine Kaffeemaschine", sagt sie. Je nachdem kostet der Arbeitsplatz ab 25 Euro pro Tag, im Zehnerblock 22o Euro und als Fixplatz monatlich 300 Euro. "Geöffnet ist immer von 8 bis 18 Uhr. Alle Fix-Worker haben einen Schlüssel", sagt sie. Bisher sind drei fixe Plätze und zwei flexible vergeben. Einen davon hat Bildhauermeister Felix Igler aus Faistenau. "Mir taugen die Leute hier und da geht was weiter", sagt er. Und Grafikerin Katharina Lassnig aus Thalgau wollte nicht von daheim aus arbeiten. "Man knüpft hier auch Kontakte."

Neun Jahre lang stand die alte Schusterei leer. Und auf den ersten Schritt des Büros Local21 am Marktplatz wird demnächst ein weiterer Kreativraum - "Global21" - folgen. Der ehemalige Kino- und Kultursaal der Gemeinde "K3" "soll ein Querdenkraum sein. Diesen 160 Quadratmeter großen Raum nutzen wir nicht nur für Veranstaltungen wie Vernissagen und Ausstellungen, sondern in Zukunft auch als Pop-up-Store oder Workshop-Raum", sagt John Grubinger. Thalgau soll sich mit diesem Raumangebot in den nächsten Jahren als Treffpunkt und Arbeitsraum für die Kreativwirtschaft im Flachgau entwickeln. "Das geht alles noch weiter", davon ist das kreative Dreiergespann überzeugt. Birgit Kaltenböck

Informationen:www.facebook.com/Coworking-Thalgau