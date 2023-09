BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER

Ein Überschlagsimulator für Schwerfahrzeuge steht am 4. September 2023 auf dem Grenzübergang Walserberg. Die Asfinag will damit Lkw-Lenker davon überzeugen, sich am Steuer ihrer Lastwagen anzuschnallen. Bis zu einem Viertel der Lenker sind ohne Gurt unterwegs.