Im Vorjahr in Salzburg 229 Drogenlenker ertappt - vier Mal mehr als 2020

Es ist ein gewaltiger Anstieg: Die Polizei zog in Salzburg im Jahr 2021 mehr als vier Mal so viele Fahrzeuglenker unter nachweislichem Suchtgifteinfluss aus dem Verkehr als in den Jahren zuvor. In absoluten Zahlen heißt das: Wurden 2019 und 2020 exakt 55 bzw. 54 unter Drogen stehende Lenker erwischt, so waren es im Vorjahr 229.

SN/robert ratzer Derzeit hat die Salzburger Polizei fünf Drogen(speichel)vortestgeräte im Einsatz.