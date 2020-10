Im Wallersee bildete sich braune Oberfläche

Blütenstaub des Schilfs dürfte in Seekirchen eine Färbung im See verursacht haben.

Eine braune Wasseroberfläche beunruhigte ab Freitagmittag Sportler und Spaziergänger am Wallersee. "In der Früh waren noch Leute schwimmen. Da hat noch keiner was bemerkt", sagte Maria Strauß vom Seerestaurant in Seekirchen. Eine Ruderin schlug Alarm. Sie und ein weiterer Gast tippten auf Algen. Die Gemeinde, die Feuerwehr und Fischer Christian Kapeller stellten hingegen fest, dass es sich um Blütenstaub des Schilfes handelt, den der kräftige Wind verweht.