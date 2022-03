Im Zeichen der Rose: Erstes reines Bio-Café

In der Steingasse werden Gäste am Morgen mit Rosen begrüßt

Mitten in der Pandemie - im September 2020 - hat Birgit Schattbichler den Mut aufgebracht, ihr eigenes Café zu eröffnen. Das Alleinstellungsmerkmal des sogenannten "Rosencafés" in der Steingasse 4 ist, dass hier ausschließlich Bio-Produkte serviert oder zum Mitnehmen geboten werden. "Das ist das erste und einzige zertifizierte Bio-Café in der Stadt", zeigt sich Schattbichler stolz und ergänzt: "Viele Cafés setzen auf Regionalität, aber regional ist nicht gleich Bio." Die Gastronomin bäckt ihre Torten selbst und bezieht alle Produkte vom eigenen ...