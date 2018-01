Imagekampagne für die städtischen Öffis startet

Erstmals tun sich die städtischen Verkehrsbetriebe in Österreich zusammen, um mehr Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen.

Zum ersten Mal starten die sechs österreichischen städtischen Verkehrsunternehmen (Wien, Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg, Linz) eine gemeinsame Imagekampagne. Sie trägt den Titel "Steig ein, WIR fahren!" Ziel sei, der Bevölkerung die Bedeutung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zur Erreichung der Klimaziele und seine Vorreiterrolle in der Elektromobilität bewusst zu machen, erklärte am Donnerstag in Salzburg Thomas Scheiber, Obmann des Fachverbands Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich. Der Fachverband hält derzeit in Salzburg seine Wintertagung ab.

Ab heute sind Plakate mit vier unterschiedlichen Sujets in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu sehen. Außerdem wird die Botschaft der Kampagne auf allen Kommunikationskanälen der städtischen Verkehrsbetriebe unters Volk gebracht.

Scheiber: "Wir wollen Menschen, die derzeit noch mit dem Auto fahren, auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlagern." Zugleich wolle man die Fahrgäste bestärken, die schon jetzt mit den Öffis unterwegs seien. Mit der Kampagne greife man so manches Vorurteil gegenüber den Öffis mit einem Augenzwinkern auf und hinterfrage zugleich die vermeintlichen Vorteile der E-Autos.

Die Zahl der Fahrgäste in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt steigt von Jahr zu Jahr. Eine Milliarde Menschen waren im Jahr 2015 mit den innerstädtischen Öffis unterwegs, im Vorjahr waren es 1,3 Milliarden Fahrgäste.

Pro Stunde werden mehr als 200.000 Personen transportiert. "Das ist einmal die Stadt Linz von A nach B", sagte Scheiber. Pro Fahrt ersetze eine U-Bahn 880 Autofahrten, eine Straßenbahn ersetze 200 Autofahrten und ein Gelenkbus ersetze 140 Autofahrten.

Auch wenn das E-Auto als Retter des Klimas dargestellt werde, mache es derzeit nur ein Prozent der gesamten E-Mobilität in Österreich aus. Ohne starken ÖPNV seien die Klimaziele von Paris nicht erreichbar, betonte Scheiber. "Selbst wenn alle Autos elektrisch fahren, gehen sich die Klimaziele nicht aus", ergänzte Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien. Außerdem belaste die Produktion der Akkus in Elektroautos das Klima.

Die eigentlichen Vorreiter in Sachen E-Mobilität seien die österreichischen Verkehrsbetriebe, sagte Scheiber. "Sie fahren schon seit mehr als 200 Jahren damit." Im Verkehr liege das größte Potenzial zur Erreichung der Klimaziele. In vielen Bereichen seien die CO2-Emissionen gesunken. Im Verkehr seien sie jedoch in den vergangenen 15 Jahren um acht Prozent gestiegen. "Dieses Plus geht vor allem auf das Konto des Individualverkehrs." Der öffentliche Verkehr sei effizienter und klimaverträglicher - selbst wenn Busse mit Diesel betrieben würden. Der Fachverband verdeutlicht das durch ein Rechenbeispiel: Befördere man tausend Personen auf einer Strecke von hundert Kilometern brauche es 862 Pkw, denn im Schnitt sei jedes Auto mit 1,2 Personen besetzt. Diese 862 Diesel-Pkw bräuchten 64 Megawattstunden Energie und verursachten 16,6 Tonnen CO2-Emissionen. Im Vergleich dazu bräuchten 20 Busse nur sieben Megawattstunden Energie und verursachten 1,8 Tonnen CO2-Emissionen. Sogar E-Autos schneiden demnach mit 25 Megawattstunden und 3,8 Tonnen CO2-Emissionen schlechter ab als Diesel-Busse.

Um die Menschen tatsächlich zum Umsteigen auf die Öffis zu bewegen, müsse die Politik dem Öffentlichen Personennahverkehr absolute Priorität einräumen, fordert Scheiber. So sollten Taxis, E-Autos und Radfahrer nicht auf Busspuren fahren dürfen. Entscheidend sei der Umgang mit den Pendlern aus dem Umland.

Steinbauer: "Die Städte sind in der Regel beim Angebot und Takt sehr gut aufgestellt, auch wenn es Ausnahmen gibt." Die Herausforderung liege im Verkehr, der die Stadtgrenzen überschreite.

Die Salzburg AG habe in den vergangenen zehn Jahren 175 Millionen Euro in den ÖPNV investiert, sagt Vorstandssprecher Leo Schitter. Im Obus würden 42 Millionen Fahrgäste transportiert. Mit der Attraktivierung des ÖPNV sei es nicht getan. Zugleich müsse es auch Veränderungen des Individualverkehrs geben. Neue Busspuren zu schaffen und für die Öffis freizuhalten mache nur Sinn, wenn zugleich der Individualverkehr eingedämmt werde. Steuerungsmöglichkeiten habe man etwa durch die Parkraumbewirtschaftung.

