Imbei: Ein Kuchler Lokalmatador feiert seinen 30er

Sie sind eine Fixgröße im Kuchler Ortsleben und das sieben Tage die Woche: Das "Imbei" von Svetlana und Dragi Raduljevic feiert im Juni sein 30-Jahre-Jubiläum.

Svetlana Raduljevic (r.) betreibt seit 30 Jahren mit ihrem Mann das „Imbei“ in Kuchl. Maria Hauthaler ist seit zehn Jahren im Team.

Am 29. Mai werden es genau 30 Jahre, dass das serbischstämmige Paar sein "Imbei" aufgesperrt hat. Aber so sehr der Name mittlerweile auch mit dem Lokal von Svetlana und Dragi assoziiert wird - er stammt eigentlich noch von der Vorbesitzerin: "Sie hat 22 Jahre hier eine Imbissstube betrieben, und hat uns gebeten, den Namen zu lassen, das war ihr sehr wichtig damals", sagt Svetlana Raduljevic im TN-Gespräch. Denn dafür steht "Imbei" - eine kuchlerische Dialektabkürzung für Imbissstube.

Viel geändert hat sich nicht, seit das Paar vor 30 Jahren aufgesperrt hat: Die Karte aus Balkanspezialitäten, Pizzen, Pasta und österreichischer Kost ist immer noch fast dieselbe ("Es wird eigentlich alles gern gesehen, es gibt keine Favoriten") und seit damals hat das Lokal sieben Tage die Woche von 11 bis 23 Uhr offen: "Die längste durchgehende Schließung waren fünf Wochen nach einem Brand im Februar 2009. Auch bei Corona hatten wir nur fünf Tage zu, dann haben wir den Abholservice gestartet."

"Wir sind ein eingespieltes Team"

Wie schupft das achtköpfige Team so ein Pensum, wenn viele Gastrobetriebe über eklatanten Personalmangel klagen? "Wir sind ein eingespieltes Team, die meisten sind seit Jahren hier, und wir teilen uns das gut ein", sagt Servicekraft Maria Hauthaler. "Ich arbeite hier lieber als in einem Großbetrieb mit hunderten Leuten, es ist persönlicher, man hält zusammen." Letzteres betont auch Svetlana: "Wenn der Hut brennt, ist immer wer da. Wir arbeiten zusammen und wir feiern zusammen. Eine Chefin gibt's da nicht im täglichen Betrieb, alle packen an." Vor allem lobt sie Hauthaler, die bereits seit zehn Jahren im Imbei arbeitet: "Sie ist eine Perle, fast wie ein eigenes Kind, sie schupft den Laden", sagt Svetlana.

Ihr Sohn Ivica führt mittlerweile das Restaurant Radauer in Oberalm, Tochter Ivana ist gerade in Karenz, könnte vielleicht aber später einmal das Lokal übernehmen, hofft Svetlana, die im Februar 60 geworden ist. Ihr Mann Dragi ist bereits in Pension, für sie selbst ist das aktuell noch kein Thema: "Ich fühle mich fit, das Geschäft läuft gut, ich arbeite gern, zwei, drei Jahre gehen sicher noch, wenn es die Gesundheit erlaubt. Wenns geht, geht's, wenn nicht, dann lasse ich es halt", meint sie schmunzelnd.

Groß gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 17. Juni, von 17 bis 22 Uhr mit einem Festzelt im Markt, auch die Kuchler Kapelle wird aufspielen. Und am nächsten Tag wird wieder ganz normal aufgesperrt - wie immer seit 30 Jahren.