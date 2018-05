"Imkerei ist mehr als ein Hobby"

Der "Hoagascht" feiert bei Servus TV sein 20-jähriges Bestehen. Es ist wieder da. Das holzgetäfelte Eck, jahrelang markantes Fernsehstudio-Element von Salzburg TV, ließ Bertl Göttl in sein Haus in Radstadt …

Chronik

Im Pongau häufen sich die Angriffe auf Nutztiere. Am Montag wurden drei gerissene Schafe in Eben entdeckt, am Sonntag sechs in Hüttau. Die Attacken auf Schafe und Ziegen im Pongau häufen sich. Seit Freitag …