Immer am Dienstag stapeln sich die Kartons

Vor Jahren hat der Altstadtverband mit den Geschäftsleuten der Altstadt und Papierentsorgern als kostenlosen Service eine Vereinbarung zur Entsorgung von Kartonagen und Papierverpackungen getroffen. Wenn sich jedoch massenhaft die Schachteln vor den Geschäften türmen, sorgt das bei so manchen Besuchern zumindest für Verwunderung.





Als Fremdenführerin hat Sylvia Herites so gut wie täglich in der Altstadt zu tun. Aufmerksam beobachtet sie die Schönheiten der Stadt, um sie ihren Gästen ans Herz zu legen und ihnen einen bleibenden Eindruck zu vermitteln. Dabei fallen ihr allerdings auch Dinge auf, die nicht unbedingt zu den Augenweiden zählen. "Dienstag ist offenbar Schachteltag in der Stadt. Überall - auch in den Durchgängen - stapeln sich die Kartons zuhauf und es sieht aus wie auf einer Müllhalde. Schlimm schaut das aus", macht sie ihrem Ärger Luft.