Immer mehr Bankfilialen schließen: Unmut über Selbstbedienungsbanken im Tennengau

BILD: SN/SW/RAIBA „Die Versorgung mit Bargeld bleibt überall aufrecht“, sagt Alois Innerhofer, Direktor der Raiba Hallein-Oberalm

Wie genau die Selbstbedienungsstandorte aussehen sollen, steht noch nicht fest: "Das wird für jeden Standort so angeboten, wie es vor Ort notwendig ist. Wir schauen uns die Nutzungsquoten der Geräte an, wir wissen, welchen Bedarf es gibt, und darauf werden sich die neuen Funktionen stützen", sagt Innerhofer und betont: "Die Bargeldversorgung werden wir überall aufrechterhalten. Die Kunden werden im Detail informiert über die Umstellung und den Umgang mit den Automaten, und wenn es notwendig sein sollte, kann bei Startschwierigkeiten auch ein Mitarbeiter vor Ort sein." Bürgermeister von Bad Vigaun nicht erfreut In den Gemeinden ist man naturgemäß wenig erfreut über den Schritt: "Es fühlt sich an wie Zusperren", meint Bürgermeister Fritz Holztrattner (ÖVP) in Bad Vigaun. "Ich war überrascht. Erst vor ein paar Jahren waren die Öffnungszeiten umgestellt worden, ich dachte eigentlich, die Diskussion sei für einige Jahre vorbei." Amtskollege Helmut Klose (ÖVP) in Puch meint: "Natürlich ist keiner glücklich damit, weil wieder ein bisschen Infrastruktur wegbricht, aber was sollen wir als Bürgermeister tun? ,Die Gemeinde hätte schon dies oder das tun müssen', das ist leicht gesagt. Es ist ein privates Unternehmen, das müssen wir akzeptieren."

BILD: SN/SW/FAGERER „Ich find’s nicht gut, weil man sich vom Kunden wegbewegt, aber das sind Unternehmensentscheidungen, da können wir nichts machen“, sagt Wolfgang Auer, Bürgermeister von Adnet (ÖVP)

In Adnet habe die Gemeinde Anfang der 1980er das alte Gemeindeamt an die Raiba verkauft, eben um die Filiale in Adnet sicherzustellen, erinnert sich Alt-Bgm. Erwin Brunnauer (ÖVP): "Da mussten wir uns damals einiges anhören von der Bevölkerung, das Haus hatte einen hohen Symbolwert für die Leute." In Adnet lebten 400 bis 500 Menschen über 70, meint Brunnauer, die ihre Bankgeschäfte lieber vor Ort erledigen: "Ich würde die Gemeindevertretung ersuchen, da aktiv zu werden. Ich sehe diesen Weg überhaupt nicht ein." Der aktuelle Adneter Bgm. Wolfgang Auer (ÖVP) meint: "Ich find's nicht gut, weil man sich vom Kunden wegbewegt, aber das sind Unternehmensentscheidungen, da können wir nichts machen." Speziell für Ältere, die kein Onlinebanking betreiben, sei die Umstellung schwierig, aber auch für Krispler und Gaißauer, die bisher die Adneter Filiale genutzt hatten und nun einen noch längeren Weg haben.

BILD: SN/SW/GEM. KRISPL-GAISSAU „Das geht alles einfach nicht mehr so leicht nebenbei am Schalter“, sagt Martin Wallmann, Bürgermeister von Krispl-Gaißau (ÖVP) und Raiba-Vorstand.