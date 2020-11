Immer mehr Covid-Fälle in Salzburger Seniorenwohnheimen: Kampf mit Behörde

Die AGES führt derzeit Screenings der Seniorenwohnhäuser durch. In der Stadt Salzburg gab es positive Test. Die Heimleitung erfuhr aber nicht, um welche Mitarbeiter es sich handelt. Die Sache ging gut aus.

155 Bewohner und 130 Mitarbeiter von Salzburger Seniorenwohnheimen sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. In 21 Einrichtungen in Salzburg sind Bewohner infiziert, in weiteren 18 Heimen gibt es infizierte Mitarbeiter, allerdings keine betroffenen Bewohner.

Diese Zahlen könnten bald noch stärker steigen. Denn derzeit laufen Screenings der Mitarbeiter der Salzburger Seniorenwohnhäuser von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Dabei ist davon auszugehen, dass auch Infektionen erkannt werden, die sonst nicht oder nicht so schnell entdeckt würden, weil die ...