Immer mehr Familie legen sich in der Stadt Salzburg Hühner als Haustiere zu

Es gibt ihn schon länger: den Trend zum Huhn als Haustier. Die Corona-Pandemie hat das noch einmal verstärkt. In der Stadt Salzburg gibt es bereits 124 Hühnerhalter.

Ihre unermüdliche Geschäftigkeit, das fortwährende Scharren, Picken und Gackern sind vergnüglich anzusehen. Hühner, die nebenbei auch noch ein beliebtes Lebensmittel produzieren, machen Menschen glücklich. Das Huhn als Haustier liegt ganz im Trend zur Selbstversorgung.

In Itzling tummeln sich an der Rückseite eines großen Betriebs- und Wohngebäudes in einem umzäunten Keil ein halbes Dutzend Hennen und zwei Hähne. Die kleine Idylle gehört zu Familie Vonier. Vater Johannes Vonier, der beruflich englische Oldtimer renoviert, ist mit Hühnern aufgewachsen. "Für Kinder ...