Immer mehr Menschen kommen in die Sozialmärkte - Lebensmittelspenden dringend gebraucht

Die Flachgauer Tafel, die gerade die Ausgabestelle in Koppl eröffnet hat, oder SOLEart Straßwalchen merken einen sprunghaften Anstieg bei den Kunden. Gleichzeitig gehen Lebensmittelspenden zurück.

Am vergangenen Donnerstag liefen die Vorbereitungen für die Eröffnung am 2. Dezember noch auf Hochtouren. Die Regale mussten noch gefüllt, letzte Kisten mit Lebensmitteln noch angeliefert werden. Unter der einprägsamen Adresse Wolfgangseestraße 100 in Koppl sperrte die Flachgauer Tafel nach sieben Jahren in Faistenau ihr neues Ladenlokal für die Fuschlseeregion auf.

"Das Gebäude in Faistenau wird abgerissen, deshalb mussten wir etwas Neues suchen. Der Standort in Koppl ist ideal. An der Wolfgangseestraße befindet sich auch gleich eine Bushaltestelle", ...