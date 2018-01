Immer mehr Müll wird in Salzburg illegal entlang der Autobahn entsorgt

Ob Weihnachtspakete, Teile von Wohnungseinrichtungen, Bauschutt, defekte Elektrogeräte und sogar Hausmüll: Vieles landet in und rund um die Mülltonnen auf den Parkplätzen.

"Es ist unglaublich, was und wie viel die Leute an den Autobahnparkplätzen als Müll wegwerfen", sagte Gregor Jadin, Autobahnmeister in Salzburg, nach den Feiertagen. Allein an den sieben Parkplätzen und drei Raststationen zwischen Mondsee und Salzburg-Glanegg häufen sich jeden Monat im Schnitt rund 17 Tonnen Müll an. 235 Euro kostet die Entsorgung pro Tonne, die von der Energie AG übernommen wird. Jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen und dem verstärkten Urlauberverkehr in die und von den Skiorten hat sich die Müllsituation nochmals verschärft. Zwei Mal pro Woche ist ein großer Müll-Lastwagen unterwegs, um die zahlreichen Tonnen und vor allem jenen Müll, der abseits der Tonnen abgelegt worden ist, mitzunehmen.