Immer mehr Wohnungen auf Supermärkten auch im Flachgau

Thomas Maierhofer ist Prokurist und verantwortet den Bereich des Baumanagements bei der Salzburg Wohnbau. Er ist seit einigen Jahren mit der Überbauung von Supermärkten befasst. "Bei den Verträgen mit den Supermarktketten gehen wir sehr ins Detail, um hinterher böse Überraschungen zu vermeiden. Das geht so weit, dass sehr früh angelieferte Waren dann nur im Windfang abgestellt werden dürfen." In der Praxis funktioniere das seinen Aussagen nach gut. Die Rückmeldungen der Bewohner seien durchwegs positiv.

Auch im Flachgau sind bereits einige solcher Projekte umgesetzt. Die 24 Wohneinheiten über dem M-Preis in Bürmoos wurden im Frühjahr 2022 bezogen. In Thalgau (Richtung Fuschl) wurde erst vor wenigen Wochen mit einem ähnlichen Projekt über einem Billa begonnen. Hier errichtet die Salzburg Wohnbau 20 geförderte Wohnungen.

Bestehende Supermärkte zu überbauen, gilt übrigens laut Maierhofer als "Mission impossible", zumindest kenne er kein einziges Beispiel. Und zwar aus statischen wie wirtschaftlichen Gründen. Soll heißen: Es rechnet sich nicht, zumal die Märkte während des Um- bzw. Ausbaus nicht zusperren wollen. Ihre Philosophie: Bis zur Wiedereröffnung haben sich die Kunden Alternativen gesucht.

24 Wohnungen über Sparmarkt in Obertrum

Fast fertig umgesetzt ist ein Projekt in Obertrum: Die 24 Wohnungen werden im Sommer übergeben. Franz Hechl, Immobilienentwickler bei Spar, sieht den Benefit für die Supermärkte darin, dass sie im Falle einer Überbauung größere Verkaufsflächen ausgewiesen bekommen. Konkret lautet die Regel: Fällt die Wohnfläche doppelt so groß aus wie die Verkaufsfläche, wird den Märkten bis zu 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche zugestanden. Ohne Überbauung sind es laut Hechl 500 bis 800 Quadratmeter - je nach Region (am Land 500, in städtischen Lagen 800). In Orten mit weniger als 1500 Einwohnern sind es (ohne Wohnungen) maximal 300 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hechl nennt diese Regelung "ein Salzburg-Spezifikum", das für entsprechende Anreize sorgt. "Ein Projekt wie jenes in Obertrum würden wir gern öfter wo umsetzen", sagt Hechl.

Ein weiterer Vorteil der gemischten Nutzung: Die Kunden sind schon im Haus und können - überspitzt gesagt - im Pyjama einkaufen gehen.

Wohnform nicht an spezifische Zielgruppe gerichtet

Diese Wohnform richtet sich nicht an eine spezifische Zielgruppe, sondern ist für alle gedacht. Die Kosten belaufen sich mit rund sechs Euro pro Quadratmeter an der Obergrenze der mit Wohnbauförderung machbaren Wohnungen und deutlich unter den Preisen am freien Markt (im Flachgau über zehn Euro pro Quadratmeter).

Zufrieden sind die gemeinnützigen Bauträger dennoch nicht mit der Politik. Sie fordern von der künftigen Landesregierung aus ÖVP und FPÖ weitere Verbesserungen in der kombinierten Nutzung, sprich Wohnen plus Kleingewerbe (Blumenhändler, Arzt, Bäcker) in der Sockelzone. Dort hadern die Bauträger mit dem latenten Problem, dass es ebenerdig viel Leerstand gibt. Denn: Die Ladenzone wird bis dato anders als die Wohnungen nicht mit öffentlichem Geld unterstützt. Die Folge: 14 bis 16 Euro Nettomiete pro Quadratmeter. Unfinanzierbar für viele Cafés oder Friseure.

Gemeinnützige fordern Verbesserungen im Sinne der Ortskernstärkung

Wohnen über Supermärkten und kleinen Nahversorgern (Bäcker, Friseure, Therapeuten) gewinnt an Bedeutung. In der Regel schließen Wohnbauträger dabei Raumordnungsverträge mit den Gemeinden ab. Letztere wünschen sich häufig eine gemischte Nutzung mit Nahversorger in der Ladenzeile im Erdgeschoß. Für diesen Bereich stellt die Wohnbauförderung bisher kein Geld zur Verfügung.

Geht es nach den gemeinnützigen Wohnbauträgern, soll die neue Landesregierung das im Zuge der Novellierung der Wohnbauförderung ändern: Auch für die Sockelzone braucht es Förderansätze. Denn ohne Mittel aus der Wohnbauförderung ergeben sich Nettomieten um die 14 Euro pro m2 (vs. 6 bis 7 Euro pro m2 geförderter Wohnfläche). Kleine Nahversorger können das häufig nicht aufbringen, Leerstände sind die Folge.