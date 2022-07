Immer mehr wollen fliegen: "Paragleiten ist wie meditieren in der Luft"

In der Paragleiter-Szene bemerkt man einen deutlichen Zuwachs an Interessierten. Sportler und Sportlerinnen sind sich einig: Das Gefühl des Fliegens mit Schirm ist einzigartig und besonders.

Stella aus Deutschland hat gerade ihren zweiten Gleitschirmflug an der Flugschule in Werfenweng hinter sich. Die Nervosität aber auch die Begeisterung sind ihr ins Gesicht geschrieben: "Wenn man dann unten ist, will man direkt wieder nach oben."

Immer mehr Menschen möchten in den Genuss des Fliegens kommen.

Die Gleitschirm-Szene in Salzburg wächst, das bestätigt auch Hubert Mackner von der Flugschule Salzburg: "Die Leute wollen raus und in die Luft. Der Lockdown hat definitiv ...