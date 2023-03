Immer öfter braucht es rasche Hilfe aus der Luft

"Ein Winter wie früher", so lautet die Unfallbilanz der Alpinpolizei für die vergangene Wintersaison.

Es war kein spektakuläres Ereignis, aber beispielhaft in seiner enormen Wirksamkeit: "Zwei deutsche Urlauberkinder hatten sich bei einer Skifahrt abseits der Pisten in Forstau in einen Graben verirrt", erzählt der Leiter der Pongauer Alpinpolizei, Herbert Stock. Zu einer Zeit im Februar, als viel Schnee lag und die Lawinensituation kritisch war. Die Kinder steckten schließlich bei einbrechender Dunkelheit im hüfthohen Tiefschnee im Graben fest, ohne Mobilfunkkontakt. Ein beunruhigter Vater alarmierte die Einsatzkräfte: "Unser Hubschrauberteam der Libelle war zufällig in Obertauern vor ...