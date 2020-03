Der neue Bezirksfischermeister Felix Riefler aus Seekirchen fordert rasches Handeln vonseiten der Politik, um das Ökosystem wieder ins Lot zu bringen.

Engmaschige Netze, wohin man schaut - ohne sie geht es nicht mehr in der Fischzuchtanlage in Seekirchen-Gezing. Nötig machen sie die ungebetenen Gäste Kormoran und Fischotter, die sich in den vergangenen Jahren im Bundesland Salzburg sprunghaft vermehrt haben. "Es muss ...