Immer weniger Schüler an den NMS im Flachgau

1513 Erstklassler steigen am Montag im Flachgau in den Schulbetrieb ein. Dann besuchen gesamt 6325 Kinder Volksschulen im Bezirk, nur geringfügig weniger als das Jahr zuvor. Dafür sind die Rückgänge der Schüler an Neuen Mittelschulen hoch. Die Zahl der AHS-Besucher steigt an.

SN/sw/kabö Schulalltag an einer berufsbildenden höheren Schule.