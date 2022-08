Immobilien in Salzburg: Die Krisen sind weitere Preistreiber

In Salzburg sind Quadratmeterpreise von 15.000 Euro und mehr bereits Realität. Das Suchverhalten hat sich geändert und Experten gehen aber davon aus, dass es zu einer Abflachung der Preise kommt.

Die Landeshauptstadt ist auch im Jahr 2022, was das Wohnen betrifft, eines der teuersten Pflaster in Österreich. Wer hier eine Wohnung kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei neuen und gebrauchten Wohnungen liegt mittlerweile bei fast 7000 Euro. In manchen Gebieten wie beim Projekt am Rehrlplatz werden Spitzenwerte von 15.000 Euro und mehr erreicht. Hinzu kommen Teuerung, Inflation, steigende Zinsen und starke Zunahmen bei den Baukosten durch fehlende Rohstoffe.

