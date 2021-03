Impfaktion für Salzburger Lehrer hängt an Entscheidung über AstraZeneca

Sollte das Impfgremium den Wirkstoff von AstraZeneca stoppen, würde das die Impfpläne in Salzburg durcheinanderwirbeln.

Was werden die Europäische Arzneimittelkommission und das Nationale Impfgremium in Österreich für eine Entscheidung bezüglich des Impfstoffes von AstraZeneca treffen? Diese Frage soll am Donnerstag beantwortet werden. Und die Entscheidung betrifft auch die Salzburger Impfstrategie: Denn in der Karwoche sollen Salzburgs Lehrerinnen und Lehrer genauso wie die Kindergartenpädagoginnen geimpft werden. Dabei soll der Wirkstoff von AstraZeneca verwendet werden.

Diskussionen über den Impfstoff würden derzeit auch in den Schulen sehr kontroversiell geführt, sagt Wolfgang Zingerle, Direktor der Mittelschule in ...