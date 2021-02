Impfdosen für Arztpraxen werden rationiert

Vorerst gibt es nur 18 Impfdosen alle zwei Wochen. Für April ist mehr Impfstoff angekündigt.

Die Coronaimpfung in Salzburg schreitet weiter in gemächlichem Tempo voran. Ab heute, Dienstag, beginnen die ersten niedergelassenen Ärzte damit, Hochrisikopatienten und Personen über 80 Jahre zu impfen. Am Montag wurden in Arztpraxen noch Personen aus dem Gesundheitsbereich geimpft. Beim Rifer Hausarzt Christoph Dachs, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, gibt es bereits eine lange Liste von Personen, die in der nächsten Phase drankommen sollen. "Wir sind eine Gemeinschaftspraxis aus drei Ordinationen. Wir haben mehr als 230 Personen über 80 Jahre ...