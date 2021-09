Impfen an Salzburgs Schulen ab Montag: 847 Schüler angemeldet - sieben Schulklassen in Quarantäne

Am Montag tourt der Impfbus in Salzburg von Schule zu Schule. Damit soll die Impfquote bei den Jüngeren erhöht werden. Nach der ersten Schulwoche wurden 130 von über 73.000 Schülern positiv getestet. Sieben Klassen sind in Quarantäne.

SN/fmt Vor den Sommerferien gab es bereits eine Impfaktion für Schulen in Salzburg-Nonntal. Die Schülerinnen und Schüler bekamen ihre Impfung in der Sporthalle in der Josef-Preis-Allee.