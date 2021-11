Impfen im Flugzeug: Salzburg stellt "Impfflieger" bereit

Das Impfen soll als Erlebnis wahrgenommen werden. Das ist ein Hintergedanke einer ungewöhnlichen Impfaktion auf dem Salzburg Airport. Impfwillige können sich am Dienstag in einem Airbus 319 von Eurowings den Stich abholen.

Wie kann ich das Impfen zum Event machen? Diese Frage stellen sich jetzt viele Experten. Ein Ansatz in Salzburg: Am Dienstag landet am Salzburg Airport die "Impf-Air". Das heißt: Impfwillige bekommen von 10.30 bis 18.30 Uhr ihren Stich in einem Airbus 319 von Eurowings. Die Impfung nimmt ein Team des Roten Kreuzes vor. Den Impfwilligen soll bewusst ein positives (Urlaubs-)Gefühl vermittelt werden: Sie checken ein (die Aufnahme der Daten erfolgt durch Mitarbeiter des Roten Kreuzes) und durchlaufen ...