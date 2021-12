Impfen im Polizeihubschrauber: Kinder und Väter begeistert

Am Salzburger Flughafen findet am Montag eine Sonderimpfaktion statt. Kinder ab fünf Jahren können sich im Hubschrauber der Polizei impfen lassen.

Seit neun Uhr wird am Salzburger Flughafen die Corona-Schutzimpfung für Kinder ab fünf Jahren und die ganze Familie angeboten. Der Zuspruch sei groß, heißt es in einer Aussendung des Landes Salzburg. Nicht nur Kinder staunen dort über den Polizeihubschrauber und das Löschfahrzeug "Panther" der Flughafenfeuerwehr - sondern auch viele Väter.

"Hat gar nicht wehgetan und jetzt freue ich mich auf den Hubschrauber. Ein Polizeimotorrad steht auch draußen", sagt Simon (10) aus Neumarkt. Er und sein Bruder Alexander (7) wurden heute gegen das Coronavirus geschützt - mit anschließendem Abenteuer und Foto mit der ganzen Familie vor dem Polizeihubschrauber.

Rausch: "Unterstützen hier sehr gerne"

Landespolizeidirektor Bernhard Rausch jedenfalls betont: "Wir unterstützen diese Sonderimpfaktion in den Weihnachtsferien sehr gerne. Man sieht, den Familien macht es Freude", so Rausch. Rund 250 Kinder sind für heute angemeldet, viele Eltern nutzten die Gelegenheit und ließen sich ebenfalls impfen.

Nach der Coronaimpfung im "Airbus" und in der "Hercules" des Bundesheeres ist das heute die dritte Sonderimpfaktion am Salzburger Flughafen.

Nächste Familienimpfaktion bei der Berufsfeuerwehr

Am 30. Dezember lädt dann die Berufsfeuerwehr alle ab fünf Jahren in die Fahrzeughalle der Hauptfeuerwache in Salzburg-Maxglan. Die Eckdaten dazu: