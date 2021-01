Impfen im Salzburg: Die Impfstraße im Messezentrum wartet schon

Das Rote Kreuz hat im Messezentrum eine fixe Impfstraße aufgebaut. Ab nächster Woche ist sie einsatzbereit. Täglich können 240 Menschen geimpft werden.

Die Bevölkerung muss sich keine neuen Wege einprägen. Vornehmlich dort, wo jetzt Teststraßen eingerichtet sind, wird es künftig auch Impfstraßen geben - "in jedem politischen Bezirk mindestens eine", erklärt Landesrettungskommandant Anton Holzer. Während sie am Land mobil als Faltzelt ohne Dach (weil innen) binnen einer Stunde aufgebaut werden können, wird die Impfstraße in der Landeshauptstadt fix errichtet - und zwar in Halle 10, räumlich abgetrennt von der jetzigen Teststation in der Messe.

Nach derzeitigem Stand schätzt Holzer, dass sie ab März zum Einsatz kommen wird, "so wir den Impfstoff bekommen". 240 Impfungen sind dort pro Tag möglich, hochgerechnet auf bis zu zehn Impfstraßen landesweit, beträgt die Kapazität dann 2400 Impfungen pro Tag. Bevor die zweite Teilimpfung fällig wird, erhält der Betroffene eine Erinnerung per SMS. Der Plan ist, ab Ende Februar, Anfang März das Gesundheitspersonal, niedergelassene Ärzte, Apotheker und Einsatzorganisationen zu impfen. Die Rettungsdienste (Rotes Kreuz, Samariter, Bergretter ...) werden den Anfang machen. Über die Vormerkliste (für über 80-Jährige ab 1. Februar) wird registriert und kann angegeben werden, ob lieber beim Hausarzt oder in der Impfstraße geimpft wird. "Aktuell gehen wir davon aus, dass die allermeisten der Hausarzt impft. Wenn plötzlich so viel Impfstoff da sein sollte, dass sich das nicht mehr ausgeht, wird um die Impfstraßen erweitert", erklärt Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Alles erfolge in laufender enger Abstimmung mit den einzelnen Partnern. Als große Variable in dem Spiel bezeichnen beide die Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffs.