Impfen: Lieferprobleme sollen behoben werden

Ärzte prangerten Probleme bei der Bestellung der zweiten Impfstoffdosis an. Nun soll es für jene Impfordinationen mit Hausapotheke eine Lösung geben.

Für die Probleme bei der Bestellung der zweiten Dosis für die Coronaimpfung wurde nun offenbar eine Lösung gefunden. Die betroffenen Ordinationen in Annaberg-Lungötz und Mühlbach am Hochkönig sollen nun die benötigten Impfstoffe im Zuge ihrer regulären Lieferungen für ihre Hausapotheken erhalten. "Das wurde uns von der Impfdisponentin des Landes angekündigt", sagte die praktische Ärztin Elisabeth Stölzl in Annaberg-Lungötz den SN. Die Wahlärztin ist in der Ordination ihres Mannes, des Sprengelarztes Karl Stölzl, für die Organisation der Coronaimpfung zuständig.

