Impfen ohne Anmeldung am Samstag auch im Pongau

Rotes Kreuz und Land Salzburg richten nun auch in St. Johann im Pongau eine Impfstraße ein, für die keine Voranmeldung nötig ist. 600 Personen können sich dort am Samstag ohne Termin impfen lassen. Bereits am Freitag gibt es den "Stich-Tag" im Kongresshaus in der Stadt Salzburg.

Am Freitag von 15 bis 21 Uhr und am Samstag von 12 bis 21 Uhr kann man sich im Kongresshaus der Stadt Salzburg ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. Verimpft wird am Freitag für 600 Personen das Vakzin von Johnson & Johnson, am Samstag für rund 800 Personen der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Neu ist, dass nun auch im Pongau eine solche Möglichkeit eingerichtet wird. Wie das Land Salzburg am Mittwoch mitteilte, wird es am Samstag von 12 bis 21 Uhr auch im Kongresshaus St. Johann eine "offene Impfstraße" geben. Verimpft wird hier Biontech/Pfizer für rund 600 Personen. "Wir haben genügend Dosen, um den Weg zur Immunisierung gegen das Coronavirus für die Salzburgerinnen und Salzburger noch einfacher zu machen", sagt LH-Stv. Christian Stöckl. So könnten am Wochenende rund 2000 Personen geimpft werden.

Zählkarten werden ausgegeben

"Es war mir ein Anliegen, dass es dieses Angebot nicht nur in der Stadt Salzburg gibt, sondern auch innergebirg. Daher richten wir schon an diesem Wochenende auch in St. Johann die Impfstraße dafür ein", sagt Stöckl.

Damit niemand umsonst anstehe, würden beim Ankommen bei der Impfstraße Zählkarten ausgeteilt. Für die Impfung ohne Termin sind die E-Card und ein Ausweis sowie der Aufklärungs- und Dokumentationsbogen notwendig, der am besten bereits vorher ausgefüllt wrede. "Sollte jemand nicht mehr drankommen, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich unter www.salzburg-impft.at oder der Hotline 1450 vorzumerken. Über weitere Termine ohne Anmeldung werden wir nach dem Wochenende entscheiden", erklärt Stöckl.

Online-Kampagnen, um unter 35-Jährige zu erreichen

Um die Impfbereitschaft zu erhöhen, wird das Land nun auch eine Online-Kampagne starten. Speziell für die unter 35-Jährigen werde es den ganzen Sommer hindurch Infokampagnen geben. Dabei würden die Fragen und teils kuriosen Mythen, die auf Facebook und im Internet kursierten, von Ärztinnen und Ärzten verständlich und auf Basis aktueller Erkenntnisse erklärt, heißt es. "Mir ist es wichtig, möglichst viel Sachinformation zu vermitteln und für jeden leicht zugänglich zu machen", sagt Stöckl.