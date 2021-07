Impfen ohne Anmeldung soll es in Salzburg den ganzen Sommer lang geben

Um die Impfrate zu steigern, gibt es in Salzburg nun wöchentliche "offene Impfstraßen". Damit wird die Impfaktion fortgeführt.

"Wir bleiben dem Credo, dass die Coronaimpfung zu den Menschen kommt, treu", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. Wöchentlich gibt es nun "offene Impfstraßen" in Salzburg und in den Bezirken - jeweils am Donnerstag und/oder Freitag von 16 bis 20 Uhr. Die genauen Termine und Standorte sind hier zu sehen.

Gestartet wird bereits in dieser Woche: Am Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr können sich Interessierte im Kongresshaus in der Stadt Salzburg und in der Impfstraße in Zell am See ohne Anmeldung impfen lassen. In der kommenden Woche wiederholt das Land die Aktion im Kongresshaus in Salzburg und vermutlich in Hallein. Verimpft wird das Vakzin von Johnson & Johnson. Ziel sei es, wöchentlich und über den ganzen Sommer "offene Impfstraßen" im Bundesland einzurichten.

Impfbus tourt ab der kommenden Woche durch das Land

Zusätzlich startet in der kommenden Woche der Impfbus. Dieser sollte direkt in die Orte fahren - auch in entlegenere Regionen und Gemeinden. Auch dort wird für eine Impfung keine Anmeldung nötig sein. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. Das Land Salzburg reagiert damit auf die hohe Nachfrage nach niederschwelligen Impfaktionen. Am Wochenende konnten bei den offenen Impfstraßen in Salzburg und St. Johann 1556 Personen zusätzlich geimpft werden.

Impfen auch bei Veranstaltungen geplant

Zusätzlich plant das Land Impfmöglichkeiten bei Veranstaltungen einzurichten - vom Leichtathletikwettkampf bis zum Sommerkonzert. Auch Impfangebote für spezifische Gruppen, wie Personen mit Migrationshintergrund, werde es geben. "Hier arbeiten wir eng mit den Vereinen und Einrichtungen zusammen, informieren in mehreren Sprachen und wollen ganz einfach Barrieren überwinden", sagt Stöckl. Zum Beispiel finden in der Alif-Moschee in Hallein-Neualm (Freitag, 16. Juli, 14.30 bis 17 Uhr) und im Büro für interkulturelles Zusammenleben in Hallein (Freitag, 23. Juli, 14.30 bis 17 Uhr) zwei Impftermine statt.





Landesrettungskommandant Anton Holzer: "Der Bedarf ist da"

Die Coronaimpfung wird im Laufe des Sommers weiter mit Voranmeldung und auch ohne möglich sein. "Offenbar ist der Bedarf für einen freien Zugang da. Bisher haben das bei drei Terminen rund 1600 Personen genutzt. Wir wollen daher auch dort, wo es räumlich möglich ist, die Infrastruktur unserer bestehenden Teststraßen in den Bezirken nutzen und Impfungen anbieten", sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer.