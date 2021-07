Impfen selbst am Sonntag: Die Länder werben um Impfwillige

In Tirol wird heute die Aktion "Impfsonntag" nach dem großen Ansturm am vergangenen Wochenende wiederholt. Auch in Salzburg wurde am Wochenende die Zahl der Dosen für Samstag erhöht, nachdem die erste Impfaktion ohne Anmeldung in der Stadt Salzburg am Freitag so gut angenommen wurde.

SN/Franz Neumayr Impfen ohne Anmeldung: Der Andrang vor dem Kongresshaus in der Stadt Salzburg war groß.