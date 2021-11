Impfen zwischen Haifisch und Saurier im Haus der Natur

Am 4. Dezember können sich alle Impfwilligen ab fünf Jahren im Haus der Natur den ersten, zweiten oder dritten Stich holen.

Nachdem man sich in Salzburg schon im Airbus von Eurowings, im Transportflugzeug Hercules oder im normalerweise für Trauungen ausgebuchten Marmorsaal im Schloss Mirabell vor dem Corona-Virus schützen lassen konnte, ist nun das Haus der Natur an der Reihe. Am Samstag, 4. Dezember, kann sich die ganze Familie mit Kindern ab fünf Jahre zwischen 10 und 16 Uhr die erste, zweite oder dritte Dosis holen.

Bei der Sonderimpfaktion für Kinder und ihre Eltern im Haus der Natur in Salzburg wird am 4. Dezember Biontech/Pfizer verabreicht, und zwar für alle ab fünf Jahre. Beim Warten wird einem nicht langweilig: Die Warteschlange führt über die Aquarienausstellung bis hin zum Saal mit den Dinosauriern. Dort findet auch die Impfung statt.

Eine Anmeldung ist für alle von fünf bis 18 Jahre unter salzburg-impft.at notwendig, um lange Wartezeiten für die Kleinen zu vermeiden. Nach der Registrierung bekommt man einen Link mit einer TAN zugesendet. Dann wählt man die Impfstraße "Haus der Natur" aus. Gemeinsam mit dem Kind können sich auch Eltern und ältere Geschwister - also die ganze Familie - impfen lassen. Eine separate Anmeldung ist dafür nicht notwendig, sie werden vor Ort registriert.