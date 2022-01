Impfpflicht ab 18 Jahren: AK-Chef hat "Bauchweh"

Am Sonntag-Mittag präsentierte die Regierung den finalen Gesetzesentwurf für die geplante Impfpflicht. Diese tritt mit Anfang Februar in Kraft, wobei es eine Übergangsphase ohne Strafen bis Mitte März geben wird. Gelten wird die Impfpflicht für Personen ab 18 Jahren. Der Erstentwurf sah eine Impfpflicht ab 14 Jahren vor. Salzburg Landeshauptmann Wilfried Haslauer in einer ersten Stellungnahme: "Mit dem vorliegenden Entwurf gibt es nun mehr Klarheit. Vor allem die Anhebung der Altersgrenze auf 18 Jahre sowie die regelmäßige wissenschaftliche Bewertung dieser ...