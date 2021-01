Impfungen im Pongau sind angelaufen

Am 4. März 2020 gab es den ersten offiziellen Coronafall im Pongau. Seither gab es im Bezirk rund 5720 bekannte Infektionen und 87 Todesfälle. Nun wurde mit dem Impfprogramm begonnen.

Am 4. März 2020 gab es in Obertauern den ersten bekannten Coronafall im Pongau. Dazu Bezirkshauptmann Harald Wimmer: "Wir haben also bald das ,einjährige Jubiläum'. Ein Jubiläum, auf das wir gerne alle verzichtet hätten." Das Virus sorgte für zahlreiche schwere Erkrankungen, 86 Todesfälle sind im Zusammenhang mit Covid im Pongau registriert. Bei der BH sorgt Corona für Dauerstress: Contact-Tracing und Absonderungsbescheide für positiv Getestete und Kontaktpersonen erfordern viel Zeit und Ressourcen. Daneben gibt es über 3300 Entschädigungsanträge abzuarbeiten. Diese Anträge ...