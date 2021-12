"Impfungen spielen keine Rolle, ob man Intensivpflege bekommt"

In Deutschland muss der Gesetzgeber nun sicherstellen, dass Behinderte beim Triagieren nicht benachteiligt werden. Wie ist die gelebte Praxis in Salzburg?

Der deutsche Verfassungsgerichtshof ließ am Dienstag mit einer Entscheidung zur Triage in den Spitälern aufhorchen. Nach einer Klage von Behinderten und Menschen mit schweren Vorerkrankungen stellten die Höchstrichter klar, dass der Gesetzgeber unverzüglich gesetzliche Grundlagen zu schaffen habe, um besonders Behinderte davor zu schützen, beim Triagieren beachteiligt zu werden.

Die Coronakrise zwang die Spitalsärzte vor allem auf dem Höhepunkt von Infektionswellen auch in Salzburg zum Triagieren. Verschiebbare Operationen müssen abgesagt werden, weil man Intensivbetten für Coronapatienten benötigt. Und wer von den Coronpatienten bekommt, wenn die Betten wie zuletzt sehr knapp werden, Intensivpflege?

Astrid Steinwendtner-Kolator, Intensivmedizinerin an den Salzburger Landeskliniken und Leiterin des Qualitäts- und Risikomanagements, betont, dass man extrem harte Entscheidungen noch nicht habe treffen müssen: "Wir versuchen immer, weder Behinderte noch Menschen aufgrund ihrer ihrer Vorerkrankungen schlechter zu behandeln. Es geht bei den Entscheidungen immer um das kurzfristige und nicht das langfristige Überleben." Grundsätzlich lege man Patienten selbst dann noch auf die Intensivstation, wenn sie zu 99,9 Prozent nicht überleben werden. "Die Indikation dafür müssen wir jetzt aber enger definieren." Es werde, sagt Steinwendtner-Kolator, auch nicht nach dem Alter entschieden. So könne zum Beispiel ein 50-jähriger Mensch, der "schnell gelebt" habe, organisch und von den Vorerkrankungen her in einem schlechteren Zustand sein als ein 80-Jähriger. "Es geht um die Chancen, die Intensivtherapie gut überleben zu können."

Die Intensivmedizinerin verhehlt nicht, dass der Impfstatus immer wieder Diskussionsthema sei. Aber sie unterstreicht mit Nachdruck, dass dies bei den Entscheidungen über ein Intensivbett in Salzburg absolut keine Rolle spiele. Und was auch Steinwendtner-Kolator überrascht: Es gebe relativ viele Patienten, die dezidiert nicht künstlich beatmet oder sogar an eine Herz-Lungenmaschine angeschlossen werden wollen. "Wir fragen die Patienten verstärkt, was sie wollen."

Am Uniklinikum kamen die Intensivmediziner zuletzt zwei Mal wöchentlich zusammen, um jeden Fall gemeinsam zu entscheiden. Parallel dazu beschließen die jeweiligen Klinikchefs in eigenen Runden, welche Operationen man verschieben muss.