In 16 Autos einer Salzburger Tiefgarage eingebrochen

Außergewöhnlicher Einbruch in der Stadt Salzburg. Keiner hatte den Autoalarm ernst genommen.

Ein böses Erwachen erlebten Mittwochmorgen in Salzburg-Taxham zahlreiche Bewohner der Rosa-Zukunft-Siedlung in der Stadt Salzburg. Bisher unbekannte Täter waren in der dortigen Tiefgarage in 16 Pkw eingebrochen. Die Täter hatten die Seitenscheiben eingeschlagen, um die Handschuhfächer der Autos auszuräumen. Einer der Geschädigten ist Manfred Weis. Er wollte um acht Uhr mit seinem sechs Jahre alten, blankgeputzten Mercedes wegfahren. "In 40 Jahren habe ich noch keinen Autoeinbruch erlebt. Und dann gleich so viele Autos", so der Pensionist. Er habe sowieso keine Wertsachen im Auto, sagt er mit Blick auf das aufgerissene Handschuhfach. Der Autobesitzer ist kaskoversichert und hofft jetzt auf einen nur geringen Selbstbehalt.