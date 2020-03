In Adnet stellt die Feuerwehr jetzt Einkäufe bis zur Haustür zu

Hier wird online bestellt und bargeldlos im Nachhinein abgerechnet.

Die Gemeinde Adnet hat sich in der Coronakrise eine kreative Lösung einfallen lassen, von der Bürger und lokale Betriebe gleichermaßen profitieren sollen. Über die Homepage der Gemeinde oder per Telefon und Fax können Lebensmittel des täglichen Bedarfs bestellt werden. Die Bestellungen werden am nächsten Tag (außer Sonntag) von der Feuerwehr bis zur Haustür gebracht. Eingekauft wird beim örtlichen Unimarkt, bei der Käserei Pötzelsberger und der Bäckerei Ursprunger. Abgerechnet wird über die nächste Gemeindevorschreibung. Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) testete das System am Donnerstag und betont: "Das ist nur für die Notversorgung gedacht. Die Nachbarschaftshilfe funktioniert in Adnet sehr gut. Aber wer niemanden hat, darf diesen Service gern in Anspruch nehmen."